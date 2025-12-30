BSV Sachsen Zwickau muss in Neckarsulm einen herben Dämpfer einstecken

Drei Tage nach der tollen Leistung im Ostderby gegen den Thüringer HC war davon bei den Bundesliga-Handballerinnen am Dienstagabend nichts mehr zu sehen. Schon nach 17 Minuten war die Partie gelaufen.

Die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben am Dienstagabend einen herben Dämpfer einstecken müssen. Drei Tage nach dem sehr guten Heimauftritt im Ostderby gegen den Thüringer HC, das der BSV knapp 31:32 verloren hatte, lief im Auswärtsspiel bei der Sportunion Neckarsulm so gut wie nichts zusammen – und das von Anfang an.