BSV Sachsen Zwickau muss in Neckarsulm einen herben Dämpfer einstecken

Zwickau
Drei Tage nach der tollen Leistung im Ostderby gegen den Thüringer HC war davon bei den Bundesliga-Handballerinnen am Dienstagabend nichts mehr zu sehen. Schon nach 17 Minuten war die Partie gelaufen.
Die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben am Dienstagabend einen herben Dämpfer einstecken müssen. Drei Tage nach dem sehr guten Heimauftritt im Ostderby gegen den Thüringer HC, das der BSV knapp 31:32 verloren hatte, lief im Auswärtsspiel bei der Sportunion Neckarsulm so gut wie nichts zusammen – und das von Anfang an....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.