BSV Sachsen Zwickau scheitert im DHB-Pokal bei Favorit Borussia Dortmund

Ihre Außenseiterrolle beim Vizemeister der Vorsaison wurden die Bundesliga-Handballerinnen aus Westsachsen am Mittwochabend nicht los. Dabei hatte sich Trainer Norman Rentsch etwas besonderes einfallen lassen.

Die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben am Mittwochabend die Überraschung verpasst. Im Achtelfinale des DHB-Pokals verlor das Team bei Favorit Borussia Dortmund am Ende klar 19:29 (9:12). In der Sporthalle Wellinghofen entwickelte sich zwischen dem Vizemeister der Vorsaison und den Gästen ein durchaus ungewöhnliches Spiel....