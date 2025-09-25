BSV Sachsen Zwickau scheitert im DHB-Pokal bei Favorit Borussia Dortmund

Zwickau
Ihre Außenseiterrolle beim Vizemeister der Vorsaison wurden die Bundesliga-Handballerinnen aus Westsachsen am Mittwochabend nicht los. Dabei hatte sich Trainer Norman Rentsch etwas besonderes einfallen lassen.
Die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben am Mittwochabend die Überraschung verpasst. Im Achtelfinale des DHB-Pokals verlor das Team bei Favorit Borussia Dortmund am Ende klar 19:29 (9:12). In der Sporthalle Wellinghofen entwickelte sich zwischen dem Vizemeister der Vorsaison und den Gästen ein durchaus ungewöhnliches Spiel....
