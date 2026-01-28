MENÜ
Auch dank der Paraden von Torhüterin Barbara Györi führte der BSV Sachsen Zwickau lange.
Auch dank der Paraden von Torhüterin Barbara Györi führte der BSV Sachsen Zwickau lange. Bild: Marko Unger
Zwickau
BSV Sachsen Zwickau schnuppert gegen das Topteam aus Dortmund bis zum Schluss an einer Sensation
Von Anika Zimny
Eine konzentrierte Leistung lieferten die Bundesliga-Handballerinnen am Mittwochabend ab. Warum es am Ende knapp nicht für Punkte reichte und welchen Kampf das Team zudem ein Stück weit verlor.

Ein vom Papier her aussichtsloses Spiel gegen den Ligafavorit oder der Kampf ums Halbfinale der deutschen Männer gegen Frankreich bei der Europameisterschaft? Die Handballfans der Region standen am Mittwochabend vor einer schweren Frage. Die 815 Zuschauer, die sich für die Partie der Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau in der...
