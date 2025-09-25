BSV Sachsen Zwickau setzt in der A-Jugend auf die Zusammenarbeit mit der sächsischen Konkurrenz

Sportlich konnten sich die Nachwuchstalente des Bundesligaklubs nicht für die höchste Spielklasse qualifizieren. Was der Verein nun stattdessen macht, könnte Signalwirkung haben – trotz vieler Hürden.

So ein wenig wie im falschen Film könnten sich einige Nachwuchsspielerinnen des BSV Sachsen Zwickau vor kurzem gefühlt haben. Als die zweite Mannschaft des Bundesligaklubs zum Saisonauftakt Ende August in der Handball-Oberliga Sachsen 20:23 beim HC Rödertal II verlor, bekamen die Gäste vor allem Mathilde Thun nicht in den Griff. Mit zehn Toren...