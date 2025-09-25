Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
BSV-Trainerin Daniela Diener (links) trägt die Verantwortung für die gemeinsame A-Jugend der Zwickauerinnen mit dem HC Leipzig und dem HC Rödertal.
BSV-Trainerin Daniela Diener (links) trägt die Verantwortung für die gemeinsame A-Jugend der Zwickauerinnen mit dem HC Leipzig und dem HC Rödertal.
Zwickau
BSV Sachsen Zwickau setzt in der A-Jugend auf die Zusammenarbeit mit der sächsischen Konkurrenz
Redakteur
Von Anika Zimny
Sportlich konnten sich die Nachwuchstalente des Bundesligaklubs nicht für die höchste Spielklasse qualifizieren. Was der Verein nun stattdessen macht, könnte Signalwirkung haben – trotz vieler Hürden.

So ein wenig wie im falschen Film könnten sich einige Nachwuchsspielerinnen des BSV Sachsen Zwickau vor kurzem gefühlt haben. Als die zweite Mannschaft des Bundesligaklubs zum Saisonauftakt Ende August in der Handball-Oberliga Sachsen 20:23 beim HC Rödertal II verlor, bekamen die Gäste vor allem Mathilde Thun nicht in den Griff. Mit zehn Toren...
