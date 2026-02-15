BSV Sachsen Zwickau: Sieg trotz deftiger Niederlage stark

Die Handballfrauen des BSV Sachsen verlieren klar und deutlich gegen den Bundesliga-Tabellendritten Bensheim/Auerbach. Den Gastgeberinnen unterlaufen zu viele Fehler, aber das Torhüterduo überzeugt.

Barbara Viktoria Györi, die nominelle Nummer 1 des BSV Sachsen, nahm Thara Sieg in die Arme und drückte sie lang und herzlich. Es war der Glückwunsch für eine gute Vorstellung, für die Wahl zur Zwickauer „Spielerin des Spiels“ und sollte wohl auch Trost spenden. Trotz starker Leistungen der zwei Torhüterinnen – Györi zeigte neun, Sieg...