MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gestützt von Physiotherapeut Eric Kugler und ihren Teamkolleginnen musste Charlotte Kähr am Samstag nach der Verletzung vom Feld begleitet werden.
Gestützt von Physiotherapeut Eric Kugler und ihren Teamkolleginnen musste Charlotte Kähr am Samstag nach der Verletzung vom Feld begleitet werden. Bild: IMAGO/Kruczynski
Gestützt von Physiotherapeut Eric Kugler und ihren Teamkolleginnen musste Charlotte Kähr am Samstag nach der Verletzung vom Feld begleitet werden.
Gestützt von Physiotherapeut Eric Kugler und ihren Teamkolleginnen musste Charlotte Kähr am Samstag nach der Verletzung vom Feld begleitet werden. Bild: IMAGO/Kruczynski
Zwickau
BSV Sachsen Zwickau: So geht es Charlotte Kähr nach dem Schockmoment im Heimspiel gegen Göppingen
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einem harten Zusammenstoß musste die Rückraumspielerin der Bundesliga-Handballerinnen am vergangenen Samstag von der Platte direkt ins Krankenhaus. Wie sie das erlebte und was sie aktuell macht.

Es waren bange Momente, die viele Anhänger des BSV Sachsen Zwickau so in der Erstligageschichte der Bundesliga-Handballerinnen in den vergangenen Jahren noch nicht erlebt hatten: Minutenlang musste Rückraumspielerin Charlotte Kähr am vergangenen Samstag nach einem harten Zusammenprall in der zweiten Halbzeit erst auf und danach neben der Platte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.01.2026
4 min.
Starker Strom: AC/DC-Gitarrist Angus Young ist nun im Erzgebirge zu haben
Eigentlich ist Roy Fankhänel Gitarrenbauer. Doch mit großer Leidenschaft entwirft er auch Holzkunstfiguren. In Seiffen gehen seine Entwürfe bereits in Serie.
Die Genossenschaft Seiffener Volkskunst widmet dem Gitarristen der legendären Hardrocker AC/DC eine eigene Figur. Damit wird eine neue Serie fortgesetzt. Doch wer ist der kreative Kopf dahinter?
Joseph Wenzel
03.01.2026
4 min.
Sieg und Schock beim BSV Sachsen Zwickau: So lief das turbulente Heimspiel gegen Göppingen
Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau bejubelten den Heimsieg gegen Göppingen mit dem Trikot ihrer verletzt ausgeschiedenen Mitspielerin Charlotte Kähr.
Die Bundesliga-Handballerinnen haben es am Samstagabend unnötig spannend gemacht. Als vor 1500 Zuschauern die Entscheidung fiel, war Rückraumspielerin Charlotte Kähr auf dem Weg in die Klinik.
Monty Gräßler
12.11.2025
5 min.
WM statt Urlaub: Wieso die Zwickauer Handballerin Charlotte Kähr ihren Karrierehöhepunkt mit Fragezeichen angeht
Das Trikot des BSV Sachsen Zwickau wird Charlotte Kähr nach dem Auswärtsspiel am Samstag in Buxtehude erstmal nicht tragen, weil die 1. Bundesliga aufgrund der WM pausiert. Eines nimmt sie in das Turnier im Trikot der Schweizer Nationalmannschaft aber mit: ihre Nummer 17.
Die Rückraumspielerin von Bundesligist BSV Sachsen ist ab kommender Woche im Schweizer Nationaltrikot gefordert. Zuvor geht es ausgerechnet bei ihrem Ex-Verein um einen wichtigen Schritt für ihr Team.
Anika Zimny
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
16:30 Uhr
1 min.
Burgstädter Schulen reagieren auf Unwetterwarnung
Das Burgstädter Gymnasium schickt seine Schüler wegen Glatteisgefahr ins Homeoffice.
Schnee, Regen und Eis sollen laut Wetterprognosen für schwierige Straßenverhältnisse sorgen. Das hat auch Folgen für Schüler und Unterricht.
Uwe Rechtenbach
16:26 Uhr
4 min.
Bauernproteste an Autobahnen gegen EU-Handelsabkommen
Landwirte befürchten unverhältnismäßige Konkurrenz durch günstige Importe aus Südamerika.
Traktoren rollen an Autobahn-Auffahrten, Paris erlebt erneut Bauern-Blockaden: Warum der Streit um das Mercosur-Abkommen nicht abebbt.
Mehr Artikel