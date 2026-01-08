BSV Sachsen Zwickau: So geht es Charlotte Kähr nach dem Schockmoment im Heimspiel gegen Göppingen

Nach einem harten Zusammenstoß musste die Rückraumspielerin der Bundesliga-Handballerinnen am vergangenen Samstag von der Platte direkt ins Krankenhaus. Wie sie das erlebte und was sie aktuell macht.

Es waren bange Momente, die viele Anhänger des BSV Sachsen Zwickau so in der Erstligageschichte der Bundesliga-Handballerinnen in den vergangenen Jahren noch nicht erlebt hatten: Minutenlang musste Rückraumspielerin Charlotte Kähr am vergangenen Samstag nach einem harten Zusammenprall in der zweiten Halbzeit erst auf und danach neben der Platte...