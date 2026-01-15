MENÜ
Viel mehr als sie sechs Feldspielerinnen, hier vor dem Anpfiff, hatte der BSV Sachsen Zwickau in Dortmund nicht zur Verfügung.
Viel mehr als sie sechs Feldspielerinnen, hier vor dem Anpfiff, hatte der BSV Sachsen Zwickau in Dortmund nicht zur Verfügung. Bild: IMAGO/Eibner
Zwickau
BSV Sachsen Zwickau steht schon vor Anpfiff bei Borussia Dortmund auf verlorenem Posten
Von Anika Zimny
Beim Meisterschaftsfavoriten kassierten die Bundesliga-Handballerinnen am Mittwochabend eine klare Niederlage. Wieso die Zwickauerinnen ohne Chance waren und warum die Stimmung trotzdem gut war.

Die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben am Mittwochabend mit dem 27:43 bei Borussia Dortmund die bisher höchste Niederlage in dieser Saison kassiert – trotzdem wirkte Trainer Norman Rentsch danach deutlich entspannter als kurz vor Silvester, als sein Team in Neckarsulm 22:35 unter die Räder kam. „Ich bin schlussendlich...
