BSV Sachsen Zwickau: Trainer Norman Rentsch fordert „60 Minuten sehr intelligenten Handball“

Im zweiten Punktspiel der neuen Saison sind die Bundesliga-Handballerinnen erneut auswärts gefordert. Warum der Coach vor der Partie optimistisch ist und was im Training zuletzt im Fokus stand.

Dass seine Mannschaft im Auswärtsspiel am Samstagabend, 19.30 Uhr bei der TuS Metzingen womöglich eine schlechte Phase überstehen muss, hat Trainer Norman Rentsch in seinen Gedanken ein Stück weit fest eingeplant. „Es geht fast jedem Team in jeder Partie so, dass es mal ein paar Minuten nicht läuft. Aber das darf nicht viel länger als... Dass seine Mannschaft im Auswärtsspiel am Samstagabend, 19.30 Uhr bei der TuS Metzingen womöglich eine schlechte Phase überstehen muss, hat Trainer Norman Rentsch in seinen Gedanken ein Stück weit fest eingeplant. „Es geht fast jedem Team in jeder Partie so, dass es mal ein paar Minuten nicht läuft. Aber das darf nicht viel länger als...