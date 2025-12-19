BSV Sachsen Zwickau: Trainer Norman Rentsch verbreitet trotz Krankheitswelle viel Zuversicht

Mit der Derby gegen den Thüringer HC kehren die Bundesliga-Handballerinnen am 27. Dezember zurück auf die Platte. Was vor dem Duell anders ist als in der Vergangenheit und wie der Plan bis dahin aussieht.

Mannschaftstraining, diese Bezeichnung für die Einheit der Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau am Donnerstagvormittag erscheint zu hoch gegriffen. Lediglich vier Spielerinnen aus dem etatmäßigen 13er-Kader standen in der Sporthalle Neuplanitz auf der Platte. „Die Krankheitswelle hat uns erwischt und wir haben überlegt, wie wir...