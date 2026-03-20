BSV Sachsen Zwickau verliert zum Saisonende drei weitere Leistungsträgerinnen

Zwickau
Der Kader der Bundesliga-Handballerinnen wird sich im Sommer erneut stark verändern. Zu den Abgängen gehört sogar eine Spielerin, die schon davon sprach, ihre Karriere in Zwickau zu beenden.
Es ist durchaus eine Hiobsbotschaft für die Anhänger des BSV Sachsen Zwickau, was am Freitagabend per Pressemitteilung von den Bundesliga-Handballerinnen aus Westsachsen verkündet wurde: Gleich drei Leistungsträgerinnen der Mannschaft von Trainer Norman Rentsch verlassen den Verein nach dieser Saison. Vielleicht sogar als Paukenschlag geht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.