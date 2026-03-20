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Der Kader des BSV Sachsen Zwickau wird sich im Sommer stark verändern.
Der Kader des BSV Sachsen Zwickau wird sich im Sommer stark verändern. Foto: Marko Unger/Archiv
Der Kader des BSV Sachsen Zwickau wird sich im Sommer stark verändern.
Der Kader des BSV Sachsen Zwickau wird sich im Sommer stark verändern. Foto: Marko Unger/Archiv
Zwickau
BSV Sachsen Zwickau verliert zum Saisonende drei weitere Leistungsträgerinnen
Redakteur
Von Anika Zimny
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Der Kader der Bundesliga-Handballerinnen wird sich im Sommer erneut stark verändern. Zu den Abgängen gehört sogar eine Spielerin, die schon davon sprach, ihre Karriere in Zwickau zu beenden.

Es ist durchaus eine Hiobsbotschaft für die Anhänger des BSV Sachsen Zwickau, was am Freitagabend per Pressemitteilung von den Bundesliga-Handballerinnen aus Westsachsen verkündet wurde: Gleich drei Leistungsträgerinnen der Mannschaft von Trainer Norman Rentsch verlassen den Verein nach dieser Saison. Vielleicht sogar als Paukenschlag geht...
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