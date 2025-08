BSV Sachsen Zwickau: Vier Punkte, die beim Testspielerfolg gegen Kirchhof auffielen

Der erste Auftritt der Bundesliga-Handballerinnen in der neuen Saison lockte am Donnerstag überraschend viele Fans in die Halle. Die bekamen gleich auch ein Handicap des neuen Teams zu sehen.

Überbewerten wollte Trainer Norman Rentsch am Donnerstagabend den Testspielerfolg des BSV Sachsen Zwickau nicht. Zwar leuchtete in der Sporthalle Neuplanitz am Ende ein klares 35:18 (17:8) für die Bundesliga-Handballerinnen aus Westsachsen von der Anzeigetafel, die SG Kirchhof als Zweitligaaufsteiger dürfte aber nicht der Gradmesser für die...