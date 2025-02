BSV Sachsen Zwickau: Warum das nächste Heimspiel der Handballerinnen für die Fans von BSV und FSV zur heiklen Angelegenheit wird

Erst Ende Februar ist das Bundesligateam wieder in eigener Halle gefordert. Dann gilt es für den Verein, eine ungewohnte Herausforderung im Umfeld zu meistern. Die bis dahin anstehenden Auswärtsaufgaben sind ganz unterschiedlicher Natur.

Von der Ankündigung wurden vergangene Woche selbst einige Verantwortliche des BSV Sachsen Zwickau überrascht: Das nächste Heimspiel in der Stadthalle bestreiten die Bundesliga-Handballerinnen bereits am 28. Februar und nicht wie im Spielplan der Handball Bundesliga Frauen bisher vermerkt am 12. März. Gegner bleibt aber Aufsteiger Frisch Auf...