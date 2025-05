BSV Sachsen Zwickau: Warum das Spiel beim Buxtehuder SV richtig hitzig werden könnte

In der Handball-Bundesliga der Frauen geht es am Samstag um den vorzeitigen Klassenerhalt. Die Vorgeschichte aus der Vorwoche lässt erahnen, dass dabei wohl mit allen Mitteln gekämpft wird.

Der BSV Sachsen Zwickau setzt vor dem entscheidenden dritten Spiel im Play-down-Halbfinale der Handball-Bundesliga auf bewährte Abläufe. Wie vor zwei Wochen, als man mit einem 32:29-Erfolg beim Buxtehuder SV in die Abstiegsrunde gestartet war, trat der BSV-Tross auch diesmal schon einen Tag vor dem Spiel die Reise in den Norden an. „Es geht...