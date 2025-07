BSV Sachsen Zwickau: Welche Besonderheiten und Fragezeichen im Spielplan für die neue Saison stecken

Die Bundesliga-Handballerinnen müssen zum Auftakt zweimal auswärts ran. Wie die Mannschaft in Oldenburg Geschichte schreiben wird und warum die Heimtermine für die Ostderbys eine volle Halle versprechen.

Den Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau steht zum Auftakt ihrer fünften Bundesliga-Saison in Folge gleich ein ganz besonderer Kracher bevor: Der am Mittwoch veröffentlichte Spielplan weist für die Mannschaft am Samstag, 30. August, 18 Uhr ein Auswärtsspiel beim VfL Oldenburg aus. Das ist an sich noch keine Sensation. Allerdings ziehen die...