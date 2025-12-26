BSV Sachsen Zwickau: Welches taktische Mittel im Derby gegen den Thüringer HC zum Erfolgsfaktor werden soll

Für die Bundesliga-Handballerinnen steht am Samstag das erste Punktspiel seit Mitte November an. Was die Gastgeberinnen optimistisch stimmt und mit welchem kurzfristigen Transfer der Gast aufwartet.

Das Anspiel aus der Rückraum-Mitte an den Kreis unterbinden – für Victoria Hasselbusch vom BSV Sachsen Zwickau ist das einer der möglichen Erfolgsfaktoren im Derby der Handball-Bundesliga Frauen (HBF) am Samstagabend in der Sparkassen-Arena Zwickau. Dann empfangen die Westsächsinnen ab 18 Uhr den Thüringer HC zum ersten Punktspiel nach der...