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Für Torhüterin Lilly Janßen wird die Partie am Mittwoch sehr besonders: Die Keeperin ist derzeit vom VfL Oldenburg nach Zwickau ausgeliehen und trifft nun mit dem BSV auf das Team aus dem Norden.
Für Torhüterin Lilly Janßen wird die Partie am Mittwoch sehr besonders: Die Keeperin ist derzeit vom VfL Oldenburg nach Zwickau ausgeliehen und trifft nun mit dem BSV auf das Team aus dem Norden. Foto: Marko Unger
Für Torhüterin Lilly Janßen wird die Partie am Mittwoch sehr besonders: Die Keeperin ist derzeit vom VfL Oldenburg nach Zwickau ausgeliehen und trifft nun mit dem BSV auf das Team aus dem Norden.
Für Torhüterin Lilly Janßen wird die Partie am Mittwoch sehr besonders: Die Keeperin ist derzeit vom VfL Oldenburg nach Zwickau ausgeliehen und trifft nun mit dem BSV auf das Team aus dem Norden. Foto: Marko Unger
Zwickau
BSV Sachsen Zwickau will „ans Glück und an uns selbst glauben“
Redakteur
Von Anika Zimny
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Nach fast vier Wochen Pause sind die Bundesliga-Handballerinnen aus Westsachsen wieder gefordert. „Freie Presse“ blickt auf die personelle Ausgangslage und negative Wahrnehmungen, die überraschen.

Fast vier Wochen Pause und nun vier Spiele innerhalb von elf Tagen – der Spielplan der Handball Bundesliga Frauen stellt nicht nur den BSV Sachsen Zwickau vor Herausforderungen. Weil das deutsche Oberhaus durch Länderspiele sowie Pokalfinale pausierte und zudem die Partie der Westsächsinnen beim Thüringer HC vom 21. März auf den 1. April...
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