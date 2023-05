Chance auf das Finale daheim

Fast auf den Tag genau ein Jahr, nachdem es im Halbfinale der Deutschen Futsal Meisterschaft 2021/2022 am 14. Mai in Hohenstein-Ernstthal das Rückspiel von HOT 05 Futsal gegen den TSV Weilimdorf gab, steht diese Partie am Samstag erneut auf dem Programm. Damals verloren die Westsachsen zu Hause in einem äußerst spannenden Spiel...