Crimmitschauer Eisschnelllaufnachwuchs zeigt, was er kann

Die kleinen Eisflitzer vom Crimmitschauer Polizeisportverein haben bei den Sächsischen und Deutschen Meisterschaften geglänzt. Einer von ihnen stand sogar ganz oben auf dem Treppchen.

Ein rundum gelungenes Wettkampfwochenende liegt hinter dem Eisschnelllaufnachwuchs des Crimmitschauer Polizeisportvereins. Am Samstag, bei den Sächsischen Meisterschaften der Junioren in Dresden, präsentierten sie sich in starker Form und sammelten zahlreiche Top-Platzierungen. Bei den elfjährigen Mädchen überzeugte Lotta Engelmann mit einem...