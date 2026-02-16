Zwickau
Die kleinen Eisflitzer vom Crimmitschauer Polizeisportverein haben bei den Sächsischen und Deutschen Meisterschaften geglänzt. Einer von ihnen stand sogar ganz oben auf dem Treppchen.
Ein rundum gelungenes Wettkampfwochenende liegt hinter dem Eisschnelllaufnachwuchs des Crimmitschauer Polizeisportvereins. Am Samstag, bei den Sächsischen Meisterschaften der Junioren in Dresden, präsentierten sie sich in starker Form und sammelten zahlreiche Top-Platzierungen. Bei den elfjährigen Mädchen überzeugte Lotta Engelmann mit einem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.