Symbolbild.
Symbolbild. Bild: MiguelAngel - stock.adobe.com
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: MiguelAngel - stock.adobe.com
Werdau
Crimmitschauer Kufenflitzer in guter Form
Von Robert Jung
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören
Mit zahlreichen persönlichen Bestzeiten und einem Sieg in der Gesamtwertung sind die Eisschnellläuferinnen des Crimmitschauer Polizeisportvereins (PSV) von den Thüringen Open in Erfurt zurückgekehrt. Allen voran Pia Pohlmann sorgte für das herausragende Ergebnis aus Sicht der Westsachsen. In der Altersklasse E2 steigerte sie ihre persönliche...
