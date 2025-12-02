„Das war unser bestes Spiel der Saison“: Wie der ZHC Grubenlampe den eigenen Trainer begeisterte

Die Oberliga-Handballer aus Zwickau haben Cunewalde mit zehn Toren Unterschied besiegt. Nach ausgeglichenem Beginn überzeugte das Team sowohl in der Abwehr als auch im Angriff.

Einen überzeugenden 33:23 (16:11)-Heimsieg hat der ZHC Grubenlampe in der Handball-Oberliga Sachsen am Samstag gegen den HV Oberlausitz Cunewalde geschafft. „Das war unser bestes Spiel der Saison", erklärte HC-Trainer Alex Musteata. Nur zweimal lagen die Gastgeber in den ersten vier Minuten zurück. Über die Stationen 6:4 (12.) und 14:8...