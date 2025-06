DFC Westsachsen Zwickau zieht für einen Tag ins Westsachsenstadion um

Der Verein lädt am Wochenende nicht nur zum „Tag des Mädchenfußballs“ ein. Geplant ist unter anderem auch eine Abschlussfeier mit Saisonrück- und ausblick.

Der DFC Westsachsen Zwickau verabschiedet sich am Wochenende mit einer Doppelveranstaltung in die Sommerpause. Am Freitag will er ab 17 Uhr auf dem Sportplatz Auerbach zunächst mit seinen Spielerinnen, Trainern und Freunden eine sehr spannende und von vielen Höhepunkten geprägte Saison feiern. „Bei Musik, Spiel und Unterhaltung wird auf die...