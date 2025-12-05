Die große Liebe für Zwickauer Handballerin Silje Brøns Petersen oder alles nur Show? Das passierte nach dem „Bachelor“

Im Reality-TV-Format bekam die Co-Kapitänin des BSV Sachsen Zwickau die letzte Rose von Bachelor Nicklas. Alles danach musste die 31-Jährige lange für sich behalten und sorgt jetzt für eine Überraschung.

Auf die Frage, ob sie jetzt Influencerin sei, reagiert Silje Brøns Petersen am Mittwochmittag mit einem Schmunzeln. Und mit einer klaren Aussage. „Würde ich mit Instagram mein Geld verdienen, dann vielleicht. Aber ich bin Profi-Handballerin und das steht für mich an erster Stelle", betont die Rückraumspielerin des BSV Sachsen Zwickau bei...