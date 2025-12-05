Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Die große Liebe für Zwickauer Handballerin Silje Brøns Petersen oder alles nur Show? Das passierte nach dem „Bachelor“

Seine letzte Rose gab Bachelor Nicklas Flenø Mikaelsen Handballerin Silje Brøns Petersen vom BSV Sachsen Zwickau.
Seine letzte Rose gab Bachelor Nicklas Flenø Mikaelsen Handballerin Silje Brøns Petersen vom BSV Sachsen Zwickau. Bild: Lotta Lemche/TV2
Zurück in Deutschland unterstützte Silje Brøns Petersen (links) am Mittwoch gemeinsam mit BSV-Co-Trainerin Rita Lakatos (rechts) und Teamkollegin Jasmina Gierga die Spendenaktion der DRH Stiftung Kinderhilfe, die im Zwickauer Rathaus einen Spendenbaum aufgestellt hat.
Zurück in Deutschland unterstützte Silje Brøns Petersen (links) am Mittwoch gemeinsam mit BSV-Co-Trainerin Rita Lakatos (rechts) und Teamkollegin Jasmina Gierga die Spendenaktion der DRH Stiftung Kinderhilfe, die im Zwickauer Rathaus einen Spendenbaum aufgestellt hat. Bild: Anika Zimny
Für jeden sichtbar und doch völlig inkognito verfolgte Niklas Flenø Mikaelsen (oben stehend in der weißen Hose) im August das Testspiel des BSV Sachsen Zwickau gegen den HC Leipzig in der Sporthalle Neuplanitz.
Für jeden sichtbar und doch völlig inkognito verfolgte Niklas Flenø Mikaelsen (oben stehend in der weißen Hose) im August das Testspiel des BSV Sachsen Zwickau gegen den HC Leipzig in der Sporthalle Neuplanitz. Bild: Marko Unger
Seit dieser Woche legt Silje Brøns Petersen den Fokus wieder auf ihre sportliche Aufgabe – mit dem BSV Sachsen Zwickau weiter Punkte für den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga holen.
Seit dieser Woche legt Silje Brøns Petersen den Fokus wieder auf ihre sportliche Aufgabe – mit dem BSV Sachsen Zwickau weiter Punkte für den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga holen. Bild: IMAGO/Eibner
Seine letzte Rose gab Bachelor Nicklas Flenø Mikaelsen Handballerin Silje Brøns Petersen vom BSV Sachsen Zwickau.
Seine letzte Rose gab Bachelor Nicklas Flenø Mikaelsen Handballerin Silje Brøns Petersen vom BSV Sachsen Zwickau. Bild: Lotta Lemche/TV2
Zurück in Deutschland unterstützte Silje Brøns Petersen (links) am Mittwoch gemeinsam mit BSV-Co-Trainerin Rita Lakatos (rechts) und Teamkollegin Jasmina Gierga die Spendenaktion der DRH Stiftung Kinderhilfe, die im Zwickauer Rathaus einen Spendenbaum aufgestellt hat.
Zurück in Deutschland unterstützte Silje Brøns Petersen (links) am Mittwoch gemeinsam mit BSV-Co-Trainerin Rita Lakatos (rechts) und Teamkollegin Jasmina Gierga die Spendenaktion der DRH Stiftung Kinderhilfe, die im Zwickauer Rathaus einen Spendenbaum aufgestellt hat. Bild: Anika Zimny
Für jeden sichtbar und doch völlig inkognito verfolgte Niklas Flenø Mikaelsen (oben stehend in der weißen Hose) im August das Testspiel des BSV Sachsen Zwickau gegen den HC Leipzig in der Sporthalle Neuplanitz.
Für jeden sichtbar und doch völlig inkognito verfolgte Niklas Flenø Mikaelsen (oben stehend in der weißen Hose) im August das Testspiel des BSV Sachsen Zwickau gegen den HC Leipzig in der Sporthalle Neuplanitz. Bild: Marko Unger
Seit dieser Woche legt Silje Brøns Petersen den Fokus wieder auf ihre sportliche Aufgabe – mit dem BSV Sachsen Zwickau weiter Punkte für den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga holen.
Seit dieser Woche legt Silje Brøns Petersen den Fokus wieder auf ihre sportliche Aufgabe – mit dem BSV Sachsen Zwickau weiter Punkte für den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga holen. Bild: IMAGO/Eibner
Zwickau
Die große Liebe für Zwickauer Handballerin Silje Brøns Petersen oder alles nur Show? Das passierte nach dem „Bachelor“
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Reality-TV-Format bekam die Co-Kapitänin des BSV Sachsen Zwickau die letzte Rose von Bachelor Nicklas. Alles danach musste die 31-Jährige lange für sich behalten und sorgt jetzt für eine Überraschung.

Auf die Frage, ob sie jetzt Influencerin sei, reagiert Silje Brøns Petersen am Mittwochmittag mit einem Schmunzeln. Und mit einer klaren Aussage. „Würde ich mit Instagram mein Geld verdienen, dann vielleicht. Aber ich bin Profi-Handballerin und das steht für mich an erster Stelle“, betont die Rückraumspielerin des BSV Sachsen Zwickau bei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.11.2025
4 min.
Silje Brøns Petersen muss nicht mehr lügen: So endet der „Bachelor“ für die Handballerin vom BSV Sachsen Zwickau
 7 Bilder
Der Moment der Entscheidung: Bekommt Silje Brøns Petersen die letzte Rose von Bachelor Nicklas?
Am Donnerstag lief die letzte Folge des Reality-TV-Formats in Dänemark über die Bildschirme. Welche Frage trotzdem offen ist, was es endlich zu sehen gab und was die Macher vor dem Finale bewusst verschwiegen.
Anika Zimny
19:36 Uhr
5 min.
Streaming erobert Hollywood – Netflix übernimmt Warner Bros.
Netflix erobert Hollywood.
Ein Chef von Warner Bros. verspottete einst Netflix als "albanische Armee", die nicht die Welt erobern könne. Jetzt will der Streaming-Dienst das Hollywood-Studio übernehmen. Es gibt auch Gegenwind.
Andrej Sokolow und Evelyn Denich, dpa
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
08:03 Uhr
3 min.
Nach Schnee, Eis und milden Temperaturen in Sachsen: Kommt nächste Woche der Winter zurück?
Hier und da Schnee und Glatteis gab es in Sachsen bereits in den vergangenen Tagen - steht das nun wieder bevor?
Vor wenigen Tagen hatten wir noch Glätteunfälle in Südwestsachsen, nun wird es milder. Bleibt das so? Was kommende Woche auf den Freistaat zukommt.
Patrick Hyslop
20.11.2025
5 min.
Schnappt sich Silje Brøns Petersen den Bachelor? So läuft es für Zwickaus Handballstar im dänischen Reality-TV-Format
Am Donnerstag wurde die vorletzte Nacht der Rosen beim diesjährigen dänischen Bachelor ausgestrahlt. Bekam Zwickaus Handballerin Silje Brøns Petersen eine der beiden letzten Rosen?
Die Rückraumspielerin des BSV Sachsen Zwickau hatte sportlich zuletzt großen Anteil an zwei wichtigen Siegen für ihr Team. Ob es in ihrem Privatleben ähnlich erfolgreich läuft, darüber darf sie erst in wenigen Tagen reden. Erste Bilder aber sind vielversprechend.
Anika Zimny
19:32 Uhr
3 min.
Schüler gegen Wehrpflicht - Tausende Teilnehmer bei Streik
In Dresden begann der Protest um 10.00 Uhr.
Bundesweit setzen junge Menschen mit den Demonstrationen ein Zeichen gegen die Wehrpflicht. In Sachsen beteiligen sich Tausende an den Aktionen.
Mehr Artikel