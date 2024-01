Die Hallenmasters im Liveticker: Holt sich der FSV Zwickau den Titel vom Chemnitzer FC zurück?

Gegen den Tabellenletzten aus Crailsheim hatten die Chemnitzer Basketballer nur im ersten Viertel kleine Probleme. Spätestens nach der Halbzeitpause machten sie aber ernst und holten am Ende einen ungefährdeten 95:67-Sieg - es ist der zwölfte in Folge in der Bundesliga. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.