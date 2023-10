Die Kapitänin und der Matchplan: So will der BSV Sachsen Zwickau den Thüringer HC ärgern

Nach jeweils drei Toren in den beiden Länderspielen für Island will Diana Dögg Magnusdottir am Samstagabend gegen den THüringer HC auch im Trikot des BSV Sachsen Zwickau wieder jubeln. Mit bislang 20 Saisontoren liegt sie in der internen Rangliste auf Platz 3 hinter Ema Hrvatin (25) und Rita Lakatos (21). Bild: Marko Unger