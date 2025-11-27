Ein gefühlter Olympiasieg für Zwickau: Volleyballer des Gehörlosensportvereins gewinnt Gold in Tokio

Tobias Franz hat mit Henrik Templin das Beachvolleyballturnier der 25. Deaflympics gewonnen. Das war einerseits ein hartes Stück Arbeit und hat andererseits für den Verein ganz besondere Bedeutung.

Das Beachvolleyball-Finale der Männer war bei den 25. Deaflympics in Tokio an Spannung kaum zu überbieten. Am Ende schaffte das deutsche Duo mit Tobias Franz vom Gehörlosensportverein Zwickau 1924 und Henrik Templin aus Düsseldorf gegen Österreich die Revanche für die knappe Niederlage in der Vorrunde. Mit einem 2:1-Erfolg nach...