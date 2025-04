„Ein Spiel außerhalb des Biorhythmus“: Warum die Handballer vom HC Glauchau/Meerane wieder am ungeliebten Sonntag spielen

Zwei Tabellennachbarn, die in der Regionalliga gegen den Abstieg kämpfen, treffen im direkten Duell aufeinander. Durch die Rückkehr von Christian Döhler gibt es eine Alternative für den HC-Rückraum.

„Es darf sich keiner schonen.“ Die Botschaft von Co-Trainer Oliver Pflug muss in den Köpfen der Akteure des Handball-Regionalligisten HC Glauchau/Meerane vor dem nächsten schweren und wichtigen Spiel ankommen. Die Westsachsen, die 16:26 Punkte auf dem Konto haben, treten am Sonntag auswärts bei der HSG Suhl an. Und damit bei einem Gegner,...