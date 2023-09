Eispiraten: Drei Schlüsselfragen, die über den Saisonverlauf entscheiden

Trotz der guten Leistungen in den Testspielen und den namhaften Verstärkungen für die Offensive ist Demut gefragt. Die DEL 2 ist so stark wie lange nicht. Crimmitschau muss mindestens vier Teams hinter sich lassen. Zu den direkten Kontrahemten gehören dabei auch die Derbygegner aus Selb, Weißwasser und Dresden.

Die Auftritte in den (meisten) Testspielen machen Lust auf den Start der neuen Saison. Ob diese tatsächlich erfolgreicher als zuletzt verläuft, hängt von einigen Schlüsselfragen ab: Hält Torhüter Oleg Shilin, der deutlich mehr Spiele als in Krefeld und in Köln absolvieren muss, der Mehrbelastung stand? Entwickelt sich Verteidiger Sören...