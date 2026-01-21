Im Camp am Mittelmeer sind die „Schwäne“ enger zusammengerückt, gewannen ihre Testpartien, spielten dabei ein historisches Match. Freie-Presse-Reporter Thomas Gräf, seit 48 Jahren FSV-Fan, war vor Ort.

„Na, das geht ja gut los“, dachten sich die ersten beiden Fans des FSV Zwickau, die einen Tag vor der Mannschaft im türkischen Antalya eingeschwebt waren. Denn dort empfing sie ein heftiger Sturm, der den Aufenthalt im Freien zur Tortur werden ließ und auch jegliches Fußballspielen unmöglich gemacht hätte. Aber pünktlich mit der...