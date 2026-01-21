FC Erzgebirge Aue als großes Los im Pokal: So weit sind die Vorbereitungen bei Fortschritt Lichtenstein

Auch wenn noch zwei Monate Zeit sind: Beim Landesklasse-Verein laufen die Planungen für das Spiel des Jahres auf Hochtouren. Wann und wo gespielt wird, steht fest. Andere Fragen sind noch offen.

Das Viertelfinalspiel im Sachsenpokal gegen die Drittliga-Profis des FC Erzgebirge Aue wird für die Landesklasse-Fußballer von Fortschritt Lichtenstein nicht nur sportlich eine echte Herausforderung, sondern vor allem auch organisatorisch. „Für einen Verein, der so ein Event in diesem Umfang zum ersten Mal stemmt, ist es eine echte... Das Viertelfinalspiel im Sachsenpokal gegen die Drittliga-Profis des FC Erzgebirge Aue wird für die Landesklasse-Fußballer von Fortschritt Lichtenstein nicht nur sportlich eine echte Herausforderung, sondern vor allem auch organisatorisch. „Für einen Verein, der so ein Event in diesem Umfang zum ersten Mal stemmt, ist es eine echte...