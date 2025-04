Floorball: UV Zwigge erwartet USV TU Dresden II im Playoff-Halbfinale

Der Termin für das erste Spiel um die Meisterschaft für den UV Zwigge steht. Die Dresdner bezwangen die Westsachsen bereits zwei Mal in dieser Saison.

Die Floorballer des UV Zwigge empfangen am 26. April den USV TU Dresden II zum ersten Spiel der Verbandsliga-Playoffs. Der Anpfiff für die Halbfinalpaarung Erster gegen Vierter erfolgt um 16 Uhr in der der gewohnten heimischen Sporthalle des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums in Zwickau (Lassallestraße 1). Beide Spiele in der regulären Saison gegen die...