Kann Lichtenstein erstmals den Einzug ins Landespokal-Viertelfinale bejubeln? Diese Frage wird am Samstag, 13 Uhr im Jahn-Stadion geklärt.
Kann Lichtenstein erstmals den Einzug ins Landespokal-Viertelfinale bejubeln? Diese Frage wird am Samstag, 13 Uhr im Jahn-Stadion geklärt. Bild: Symbolbild/Allistair F/peopleimages.com/stock.adobe.com
Kann Lichtenstein erstmals den Einzug ins Landespokal-Viertelfinale bejubeln? Diese Frage wird am Samstag, 13 Uhr im Jahn-Stadion geklärt.
Kann Lichtenstein erstmals den Einzug ins Landespokal-Viertelfinale bejubeln? Diese Frage wird am Samstag, 13 Uhr im Jahn-Stadion geklärt. Bild: Symbolbild/Allistair F/peopleimages.com/stock.adobe.com
Hohenstein-Ernstthal
Fortschritt Lichtenstein: Wird aus dem großen Erfolg im Fußball-Sachsenpokal ein ganz großer?
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Landesklasse-Mannschaft erwartet im Achtelfinale am Samstag mit dem Dresdner SC einen Gegner, der nicht unschlagbar erscheint. Von daher ist träumen erlaubt.

Die Ausgangslage ist wie in der dritten Pokalrunde. Und da hatten die Fußballer von Fortschritt Lichtenstein gezeigt, wie es geht: Als Spitzenteam der Sachsenklasse gewannen sie mit 2:0 gegen den Sachsenligisten aus Leipzig-Eutritzsch. Im Achtelfinale ist am Samstag, 13 Uhr wieder ein Sachsenligist zu Gast: Lichtenstein erwartet den Dresdner SC,...
