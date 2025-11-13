Fortschritt Lichtenstein: Wird aus dem großen Erfolg im Fußball-Sachsenpokal ein ganz großer?

Hohenstein-Ernstthal
Die Landesklasse-Mannschaft erwartet im Achtelfinale am Samstag mit dem Dresdner SC einen Gegner, der nicht unschlagbar erscheint. Von daher ist träumen erlaubt.
Die Ausgangslage ist wie in der dritten Pokalrunde. Und da hatten die Fußballer von Fortschritt Lichtenstein gezeigt, wie es geht: Als Spitzenteam der Sachsenklasse gewannen sie mit 2:0 gegen den Sachsenligisten aus Leipzig-Eutritzsch. Im Achtelfinale ist am Samstag, 13 Uhr wieder ein Sachsenligist zu Gast: Lichtenstein erwartet den Dresdner SC,...
