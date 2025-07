Frauen-EM 2025: Wie Zwickauer Fußballerinnen die Aufregerszene im deutschen Viertelfinalduell live im Stadion erlebten

Als der DFC Westsachsen im November die Tickets für das Turnier in der Schweiz kaufte, war unklar, welche Teams die Zwickauerinnen sehen würden. In Basel machte ihnen jetzt auch ein Nachteil nichts aus.

Sportlich und emotional alles mitgenommen was geht – so lässt sich das vergangene Wochenende für die Fußballerinnen des DFC Westsachsen Zwickau zusammenfassen. Gemeinsam mit einigen Familienangehörigen und Verantwortlichen des Vereins erlebten die Spielerinnen, die selbst in der Landesliga kicken, das denkwürdige EM-Viertelfinalduell der...