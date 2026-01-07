MENÜ
André Haase (2.v.l.) und Robby Hupfer (2.v.r) gelang ein guter Saisonauftakt.
André Haase (2.v.l.) und Robby Hupfer (2.v.r) gelang ein guter Saisonauftakt. Bild: Ralf Wendland
Werdau
Fraureuther Radballer machen zum Saisonauftakt den ersten Schritt in Richtung Klassenerhalt
Redakteur
Von Anika Zimny
Die Oberliga Sachsen ist in dieser Saison sehr ausgeglichen besetzt. So zog das Team des RV Edelweiß nach dem Spieltag in eigener Halle trotz nur einem Sieg ein positives Fazit.

Einen erfolgreichen Start ins neue Jahr und in die traditionell gleich Anfang Januar beginnende Saison in der Radball-Oberliga Sachsen hat am Samstag das Duo des RV Edelweiß Fraureuth gefeiert. Beim Heimspieltag holten sich Robby Hupfer und André Haase in vier Spielen fünf Punkte und rangieren damit vorerst im Mittelfeld der zwölf Teams...
