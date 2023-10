FSV Zwickau: Der Mann, der Derby kann

Warum sich Mike Könnecke gerne an das letzte Heimspiel gegen den Chemnitzer FC erinnert. Und an welche Rolle er sich im Regionalliga-Team der Schwäne erst noch gewöhnen muss.

Normalerweise ist Mike Könnecke nicht unbedingt der Typ, der viel in Erinnerungen kramt. "Ich schaue eigentlich lieber nach vorn und konzentriere mich auf das, was vor uns liegt", sagt der 35-jährige Mittelfeldspieler des FSV Zwickau. Vor dem mit Spannung erwarteten Westsachsenderby seiner Elf gegen den Chemnitzer FC am Sonntag (Anstoß: 14 Uhr)...