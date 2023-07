FSV Zwickau stellt nach Abstieg neuen Trainer vor: Rico Schmitts Ziel ist der Klassenerhalt

Am Montagabend ist der Nordost-Regionalligist FSV Zwickau mit seinem Trainingsauftakt in die Fußballsaison 2023/24 gestartet. Vor gut 100 Zuschauern betrat das Team, angeführt von Trainer Rico Schmitt, den Trainingsplatz an der GGZ-Arena. Nur wenige Minuten zuvor war der neue Chefcoach den Presse- und Medienvertretern im Rahmen einer...