MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • FSV Zwickau: Wie die Fan-Auswahl beim Jubiläumsturnier AC Florenz und RSC Anderlecht hinter sich gelassen hat

Jubel über Platz 3: Die Fan-Auswahl hat erneut bewiesen, dass auch die Anhänger des FSV Zwickau mit dem Ball umgehen können.
Jubel über Platz 3: Die Fan-Auswahl hat erneut bewiesen, dass auch die Anhänger des FSV Zwickau mit dem Ball umgehen können. Bild: Katrin Petzold/ZFG e.V.
Jubel über Platz 3: Die Fan-Auswahl hat erneut bewiesen, dass auch die Anhänger des FSV Zwickau mit dem Ball umgehen können.
Jubel über Platz 3: Die Fan-Auswahl hat erneut bewiesen, dass auch die Anhänger des FSV Zwickau mit dem Ball umgehen können. Bild: Katrin Petzold/ZFG e.V.
Zwickau
FSV Zwickau: Wie die Fan-Auswahl beim Jubiläumsturnier AC Florenz und RSC Anderlecht hinter sich gelassen hat
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Hauch von Fußball-Europapokal wehte am Samstag durch die Sporthalle Mosel. Das sportliche Klassentreffen wartete mit großen Namen und Duellen auf. Zehn FSV-Fans waren mittendrin statt nur dabei.

Das 50. Jubiläum der legendären Europapokalsaison 1975/76 der Zwickauer Fußballer bleibt auch im neuen Jahr weiter in aller Munde. Am Wochenende wurde dabei in der Sporthalle Mosel aktive Traditionspflege betrieben. Dort trafen sich auf Initiative des Vereins Zwickauer Fußballgeschichten ehemalige Spieler der BSG Sachsenring Zwickau und des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.11.2025
5 min.
Legendentreffen beim FSV Zwickau: So wurde das Europacup-Jubiläum der BSG Sachsenring gefeiert
Die Moderatoren Christian Fritzsch (links) und Matthias Bley (rechts) holten unter anderem Michael Braun (Zweiter von rechts) und Lothar Lindl (Zweiter von links), die vor 50 Jahren dabei waren, ans Mikrofon.
Zum 50. Jahrestag des Viertelfinal-Einzugs gegen AC Florenz sind viele Episoden zur Sprache gekommen. Es ging von abgesägten Stühlen über ein besonderes Menü bis zu einen vermeintlichen Sexfilm.
Monty Gräßler
07:40 Uhr
4 min.
Kann man heute wieder Polarlichter über Sachsen sehen?
Auch über Flöha waren die Polarlichter in der Nacht zu Dienstag mit bloßem Auge gut zu sehen.
Mancher ärgert sich vielleicht, dass er die tanzenden Polarlichter über Sachsen in der Nacht zum Dienstag verpasst hat. Wann gibt es die nächste Chance dazu?
Jürgen Becker
04.01.2026
2 min.
FSV Zwickau: Sportliches Klassentreffen steht Mitte Januar im Zeichen des Europapokal-Jubiläums der BSG Sachsenring
Im Februar 2024 hatten sich etliche Zwickauer Fußballer-Generationen anlässlich des 75. FSV-Gründungsjubiläums in der Sporthalle Neuplanitz getroffen. Für viele wird es am 17. Januar ein Wiedersehen in Mosel geben.
Die Zwickauer Fußballanhänger können sich auf ein ganz besonderes Hallenturnier freuen. Neben ehemaligen Spielern des FSV und der BSG Sachsenring wird dabei auch eine Fan-Auswahl ins Rennen gehen.
Monty Gräßler
13:25 Uhr
2 min.
Eintracht in Baku mit "Riesen-Riesen-Chance"
Eintracht-Interimscoach Dennis Schmitt (r.): In Baku gefordert.
Nach der Trennung von Dino Toppmöller soll Dennis Schmitt die Eintracht wieder in Form bringen. In Aserbaidschan hat der bisherige U21-Coach aber kaum noch Stürmer.
19.01.2026
3 min.
„Momentan sind wir noch auf der Insel der Glückseligen“: Dorf im Erzgebirge erzielt Rekord-Einnahmen
Für Crottendorf lief das Jahr 2025 wirklich gut. Ein Hauptgrund war die Gewerbesteuer.
Entgegen dem Trend in Sachsen war 2025 ein gutes Jahr für Crottendorf. Daher wird an einem Millionenprojekt festgehalten. Wofür 2026 noch Geld ausgegeben werden soll.
Annett Honscha
13:30 Uhr
4 min.
Lichtensteins letzter Schuhladen schließt
Seit der Wende handelt Gabi Schuster mit Schuhen – jetzt orientiert sie sich notgedrungen noch einmal um und gibt die Selbstständigkeit auf.
Im Geschäft von Gabi Schuster im Schlosscenter läuft momentan der Ausverkauf: Nach 35 Jahren muss sie Schluss machen mit dem Schuhhandel – ihr wurde gekündigt. Geplant war alles ganz anders.
Bernd Appel
Mehr Artikel