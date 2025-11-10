FSV Zwickau: Wie gut die A-Jugend für das Topspiel gegen Chemie Leipzig gerüstet ist

Zweiter gegen Erster heißt es am nächsten Spieltag der Fußball-Landesliga. Die jungen Schwäne sind vorm Duell im Westsachsenstadion gut drauf.

Die A-Jugend-Fußballer des FSV Zwickau haben am Sonntag mit dem fünften Sieg in Folge den zweiten Tabellenplatz in der Landesliga gefestigt. Julien Danz (2), Emil Rudolph und Tyler Boost schossen beim 4:1-Erfolg beim Tabellendritten „Soccer for Kids" Dresden die Tore. „Die Mannschaft hat eine Siegermentalität entwickelt, die natürlich...