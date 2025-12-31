MENÜ
  • Fünf Tore und drei Aufreger beim Silvesterspiel des FC Crimmitschau in Tschechien: So lief das Duell in Louny

Der Crimmitschauer Youngster Ryan Grützki (links) traf im altehrwürdigen Velodrom von Louny am Mittwoch doppelt.
Werdau
Fünf Tore und drei Aufreger beim Silvesterspiel des FC Crimmitschau in Tschechien: So lief das Duell in Louny
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch das ist die Faszination Fußball: 500 Zuschauer trotzten am Mittwoch den winterlichen Straßenverhältnissen, um sich das Duell zweier Kreisliga-Teams anzusehen. Hier gibt es Stimmen und Fotos.

Das Silvesterspiel des westsächsischen Fußball-Kreisligisten FC Crimmitschau beim TJ Sokol Patek im tschechischen Louny hat am Mittwoch trotz der winterlichen Straßenverhältnisse eine erstaunliche Anziehungskraft bei Groundhoppern aus ganz Deutschland gehabt. Mit ziemlich genau 500 verkauften Eintrittskarten (Kinder und Jugendliche hatten...
