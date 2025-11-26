Für die Vision vom europäischen Wettbewerb: Warum der FSV Zwickau den Handballerinnen des BSV Sachsen künftig bei der Sponsorensuche hilft

Zwickau. Gemeinsam statt gegeneinander, dieses Motto verfolgen die beiden sportlichen Aushängeschilder der Stadt Zwickau. Im Interview erzählen die Geschäftsführer Norman Rentsch (BSV) und André Beuchold (FSV), warum.

Freie Presse: Im Sport kämpft jeder Verein um Sponsoren, erst recht im Profibereich. Warum, Herr Beuchold, will der FSV Zwickau künftig die Handballerinnen des BSV Sachsen bei der Sponsorensuche unterstützen? Schwächt man damit nicht seinen eigenen Klub? Freie Presse: Im Sport kämpft jeder Verein um Sponsoren, erst recht im Profibereich. Warum, Herr Beuchold, will der FSV Zwickau künftig die Handballerinnen des BSV Sachsen bei der Sponsorensuche unterstützen? Schwächt man damit nicht seinen eigenen Klub?