  • Für die Zukunft der Motocross-Strecke im Steinbruch Tettau: MC Meerane sammelt in nur einer Woche über 20.000 Euro an Spenden ein

Hinter der Zukunft der Motocross-Strecke in Tettau stehen derzeit Fragezeichen.
Hinter der Zukunft der Motocross-Strecke in Tettau stehen derzeit Fragezeichen. Bild: Andreas Kretschel
Hinter der Zukunft der Motocross-Strecke in Tettau stehen derzeit Fragezeichen.
Hinter der Zukunft der Motocross-Strecke in Tettau stehen derzeit Fragezeichen. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Für die Zukunft der Motocross-Strecke im Steinbruch Tettau: MC Meerane sammelt in nur einer Woche über 20.000 Euro an Spenden ein
Redakteur
Von Anika Zimny
Der Motocross-Verein aus Westsachsen steht vor dem Kauf des Grundstückes, auf dem er seit über 30 Jahren zu Hause ist. Dass das funktioniert, dafür gibt es derzeit ganz viel Hilfe.

Einen Plan B haben die Verantwortlichen des MC Meerane nicht. Und das, obwohl unklar ist, ob Plan A wirklich funktioniert. „Wir haben uns entschieden, dass wir das Grundstück kaufen wollen und ziehen dafür alle Mittel in Betracht. Bisher ist das Feedback wirklich überwältigend“, sagt Schatzmeister Danilo Geidel. Hinter ihm, Vereinschef...
