Fußball-Landesklasse: Fortschritt Lichtenstein bezwingt Blau-Gelb Mülsen zum Saisonauftakt

Im Derby haben sich die Gastgeber am Sonntag vor 171 Zuschauern mit 2:1 durchgesetzt. Am Ende waren beide Trainer mit dem Auftritt ihrer Teams zufrieden.

Es ist noch nicht lange her, da verlor die SSV Fortschritt Lichtenstein in der Schlussphase der vergangenen Saison in der Fußball-Landesklasse als Favorit zuhause mit 0:2 gegen den Nachbarn Blau-Gelb Mülsen. Entsprechend gewarnt war das Team von Trainer Julius Michel, der vor dem Auftaktspiel der Spielzeit 2025/26 am Sonntag von seinem Team die...