Auerbach (hier mit Tim Kaiser/links und Louis Schmidt/Mitte) und Glauchau (Domenic Knoll/rechts) sind bereits in mehreren Freundschaftsspielen aufeinandergetroffen. Dabei siegten meist die bis dahin eine Liga höher kickenden Vogtländer. Am Samstag gibt es erstmals ein Oberliga-Duell zwischen den Teams.
Auerbach (hier mit Tim Kaiser/links und Louis Schmidt/Mitte) und Glauchau (Domenic Knoll/rechts) sind bereits in mehreren Freundschaftsspielen aufeinandergetroffen. Dabei siegten meist die bis dahin eine Liga höher kickenden Vogtländer. Am Samstag gibt es erstmals ein Oberliga-Duell zwischen den Teams. Bild: Joachim Thoß
Auerbach (hier mit Tim Kaiser/links und Louis Schmidt/Mitte) und Glauchau (Domenic Knoll/rechts) sind bereits in mehreren Freundschaftsspielen aufeinandergetroffen. Dabei siegten meist die bis dahin eine Liga höher kickenden Vogtländer. Am Samstag gibt es erstmals ein Oberliga-Duell zwischen den Teams.
Auerbach (hier mit Tim Kaiser/links und Louis Schmidt/Mitte) und Glauchau (Domenic Knoll/rechts) sind bereits in mehreren Freundschaftsspielen aufeinandergetroffen. Dabei siegten meist die bis dahin eine Liga höher kickenden Vogtländer. Am Samstag gibt es erstmals ein Oberliga-Duell zwischen den Teams. Bild: Joachim Thoß
Fußball-Oberliga: Läuft der VfB Auerbach dem VfB Empor Glauchau ins offene Messer?
Von Laura-Louis Freimann, Torsten Ewers
Beide Mannschaften sind mit acht Punkten aus sieben Spielen in die Saison gestartet. Warum die Stimmung vor dem Duell am Samstag jedoch komplett gegensätzlich ist – und weshalb das zum Zünglein an der Waage werden könnte.

Derby-Zeit in der Fußball-Oberliga: Am Samstag empfängt der VfB Auerbach ab 14 Uhr in der Arena zur Vogtlandweide den Aufsteiger VfB Empor Glauchau. „Freie Presse“ wirft vor dem sächsischen Duell einen Blick auf die Ausgangslage und die Stärken und Schwächen der Teams.
