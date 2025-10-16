Fußball-Oberliga: Reiht sich der VfB Empor Glauchau in eine Liste mit dem 1. FC Kaiserslautern ein?

Auf ihrem Weg zum Sachsenpokal-Kracher gegen den FSV Zwickau stehen für die Westsachsen noch vier Punktspiele an. Weshalb der RSV Eintracht dabei als nächster Gegner tatsächlich der schwerste ist – und was Coach Nico Quade zur Auslosung sagt.

Wieder Mitte November, wieder Fußball-Sachsenpokal, wieder Achtelfinale, wieder der FSV Zwickau als Gegner – und wieder ein 2:1-Sieg für den VfB Empor Glauchau wie am 16. November 2024? Glauchaus Coach Nico Quade muss bei der Frage kurz lachen: „Das wird man dann sehen. Das Gute an der Konstellation ist, dass man daran die Entwicklung des... Wieder Mitte November, wieder Fußball-Sachsenpokal, wieder Achtelfinale, wieder der FSV Zwickau als Gegner – und wieder ein 2:1-Sieg für den VfB Empor Glauchau wie am 16. November 2024? Glauchaus Coach Nico Quade muss bei der Frage kurz lachen: „Das wird man dann sehen. Das Gute an der Konstellation ist, dass man daran die Entwicklung des...