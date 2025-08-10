Fußball-Oberliga: VfB-Empor-Coach Nico Quade blickt vor der Partie gegen seinen Ex-Klub VFC Plauen nach vorn und nicht zurück

Glauchau
Im zweiten Saisonspiel tritt der Aufsteiger aus Glauchau am Sonntag beim Regionalliga-Absteiger aus dem Vogtland an. Personell gibt es trotz Ausfällen auch positive Nachrichten.
„Ärgern“ oder „das Leben schwer machen“ – in diesen Kategorien denkt Cheftrainer Nico Quade vor dem Auswärtsspiel des VfB Empor Glauchau am Sonntag in der Fußball-Oberliga beim VFC Plauen nicht. Weder persönlich (dazu später mehr), noch sportlich. Als Aufsteiger sind die Westsachsen beim Regionalliga-Absteiger und...
