Doppeltorschütze Randolf Riesen (links) und seine Mitspieler des VfB Empor Glauchau hatten in Stendal Grund zur Freude. Bild: Patrick Jahn
Doppeltorschütze Randolf Riesen (links) und seine Mitspieler des VfB Empor Glauchau hatten in Stendal Grund zur Freude. Bild: Patrick Jahn
Glauchau
Fußball-Oberliga: VfB Empor Glauchau jubelt nach Riesen-Auftritt bei Lok Stendal
Von Monty Gräßler
Der Aufsteiger hat am Sonntag mit einem 3:2-Auswärtssieg seine Talfahrt gestoppt. Die Westsachsen verließen die Abstiegszone und verdankten das auch den ersten Toren der Leihgabe vom FSV Zwickau.

Die Schlussphase war nichts für schwache Nerven: Sieben Minuten Nachspielzeit musste der VfB Empor Glauchau am Sonntagnachmittag unbeschadet überstehen, ehe der lang ersehnte dritte Saisonsieg in der Fußball-Oberliga unter Dach und Fach war. Der Jubel über den 3:2-Erfolg bei Mitaufsteiger Lok Stendal war danach umso größer. Schließlich lag...
