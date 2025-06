Fußball-Sachsenklasse: Oberlungwitzer SV feiert Klassenerhalt – und vergrößert die Abstiegssorgen von Blau-Gelb Mülsen

Mit 2:0 hat sich der OSV am Sonntag im Heimspiel durchgesetzt. Zehn Minuten vor dem Ende musste die Partie kurzfristig unterbrochen werden.

Im Westsachsenderby der Sachsenklasse hat bei den Fußballern des Oberlungwitzer SV gegen den SV Blau-Gelb Mülsen am Ende wieder die Null gestanden – zum mittlerweile sechsten Mal in Folge. Nur in der Schlussphase war Torhüter Noah Müller bei Chancen der Gäste gefordert, ansonsten ließen seine Vorderleute nicht viel zu. Da überrascht es...