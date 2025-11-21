Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Futsal-Spieler von HOT 05 (rote Trikots) wollen auch am Samstag wieder jubeln – denn es steht ein besonderes Jubiläum an.
Die Futsal-Spieler von HOT 05 (rote Trikots) wollen auch am Samstag wieder jubeln – denn es steht ein besonderes Jubiläum an. Bild: Markus Pfeifer
Die Futsal-Spieler von HOT 05 (rote Trikots) wollen auch am Samstag wieder jubeln – denn es steht ein besonderes Jubiläum an.
Die Futsal-Spieler von HOT 05 (rote Trikots) wollen auch am Samstag wieder jubeln – denn es steht ein besonderes Jubiläum an. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Futsal-Bundesliga: HOT 05 macht gegen Liria Berlin die 100 voll
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal feiert am Samstag ein besonderes Jubiläum. Warum sie vorher eine lange Video-Session absolvieren mussten.

Ein obligatorischer Trainingsinhalt für die Bundesliga-Spieler von HOT 05 Futsal fiel diese Woche länger aus als sonst. Die Auswertung der 4:5-Niederlage beim SV Pars Neu-Isenburg dauerte laut Trainer Dominik Naujoks eine Stunde und 15 Minuten. Normal ist eine halbe Stunde. Bei den zahlreichen Gegentoren hatten die 05er kräftig mitgeholfen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
26.10.2025
2 min.
Futsal-Bundesliga: Wie Hohenstein-Ernstthal in Bielefeld gleich zwei Rückschläge wegsteckte
Das Team von HOT 05 Futsal mischt weiterhin in der Spitzengruppe der Bundesliga mit.
HOT 05 Futsal hat im Auswärtsspiel am Samstag eine starke Reaktion gezeigt. Aus dem 3:1-Sieg kann die Mannschaft viel Selbstvertrauen fürs wichtige Heimspiel am 1. November mitnehmen.
Monty Gräßler
13:35 Uhr
2 min.
Judith Schalansky erhält Hamburger Lessing-Preis 2025
Die Autorin Judith Schalansky erhält den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. (Archivbild)
Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
02.11.2025
2 min.
Mit Anlaufschwierigkeiten: HOT 05 baut in der Futsal-Bundesliga imposante Serie gegen den Hamburger SV aus
Dmytro Sorokin, Kim Herterich und Gian Carlo Sammut (von links) von HOT 05 jubeln über den Treffer zum 6:1-Endstand gegen den HSV.
Die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal hat ihr Heimspiel am Samstag gewonnen. Dafür war eine klare Halbzeitansprache des Trainers erforderlich.
Markus Pfeifer
Mehr Artikel