Futsal-Bundesliga: HOT 05 macht gegen Liria Berlin die 100 voll

Die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal feiert am Samstag ein besonderes Jubiläum. Warum sie vorher eine lange Video-Session absolvieren mussten.

Ein obligatorischer Trainingsinhalt für die Bundesliga-Spieler von HOT 05 Futsal fiel diese Woche länger aus als sonst. Die Auswertung der 4:5-Niederlage beim SV Pars Neu-Isenburg dauerte laut Trainer Dominik Naujoks eine Stunde und 15 Minuten. Normal ist eine halbe Stunde. Bei den zahlreichen Gegentoren hatten die 05er kräftig mitgeholfen....