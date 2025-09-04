Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Futsal-Bundesliga: Mit welcher Taktik das neue Trainerduo von HOT 05 ins Auftaktspiel gegen Köln starten will

Oleksandr Sorokin (Mitte) ist Spielertrainer bei HOT 05 Futsal.
Oleksandr Sorokin (Mitte) ist Spielertrainer bei HOT 05 Futsal. Bild: Andreas Kretschel
Oleksandr Sorokin (Mitte) ist Spielertrainer bei HOT 05 Futsal. Bild: Andreas Kretschel
Oleksandr Sorokin (Mitte) ist Spielertrainer bei HOT 05 Futsal. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Futsal-Bundesliga: Mit welcher Taktik das neue Trainerduo von HOT 05 ins Auftaktspiel gegen Köln starten will
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal eröffnet am Samstag mit einem Heimspiel die neue Spielzeit. Gefeiert wird das ganze Wochenende – denn der Stammverein wird 120 Jahre alt.

Das erste Saisonspiel in der Futsal-Bundesliga wird für HOT 05 aus Hohenstein-Ernstthal aus mehreren Gründen spannend. Unter der Regie der neuen Trainer Dominik Naujoks und Oleksandr Sorokin wollen die Westsachsen offensiver und flexibler spielen. In den Tests klappte das meist gut, doch im ersten Punktspiel ist mit den Futsal Panthers Köln ein...
