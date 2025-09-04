Futsal-Bundesliga: Mit welcher Taktik das neue Trainerduo von HOT 05 ins Auftaktspiel gegen Köln starten will

Die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal eröffnet am Samstag mit einem Heimspiel die neue Spielzeit. Gefeiert wird das ganze Wochenende – denn der Stammverein wird 120 Jahre alt.

Das erste Saisonspiel in der Futsal-Bundesliga wird für HOT 05 aus Hohenstein-Ernstthal aus mehreren Gründen spannend. Unter der Regie der neuen Trainer Dominik Naujoks und Oleksandr Sorokin wollen die Westsachsen offensiver und flexibler spielen. In den Tests klappte das meist gut, doch im ersten Punktspiel ist mit den Futsal Panthers Köln ein...