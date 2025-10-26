Futsal-Bundesliga: Wie Hohenstein-Ernstthal in Bielefeld gleich zwei Rückschläge wegsteckte

HOT 05 Futsal hat im Auswärtsspiel am Samstag eine starke Reaktion gezeigt. Aus dem 3:1-Sieg kann die Mannschaft viel Selbstvertrauen fürs wichtige Heimspiel am 1. November mitnehmen.

Das Auswärtsspiel der Futsal-Bundesliga in Bielefeld hat sich für die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal als die erwartet schwere Aufgabe erwiesen. „Wenn man sich die gesamte Spielzeit ansieht, war es ein verdienter Sieg für uns. Aber Bielefeld hatte seine aktuell beste Besetzung zur Verfügung. Da war es nicht so einfach“, sagte Trainer...