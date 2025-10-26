Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Team von HOT 05 Futsal mischt weiterhin in der Spitzengruppe der Bundesliga mit.
Das Team von HOT 05 Futsal mischt weiterhin in der Spitzengruppe der Bundesliga mit. Bild: Markus Pfeifer/Archiv
Das Team von HOT 05 Futsal mischt weiterhin in der Spitzengruppe der Bundesliga mit.
Das Team von HOT 05 Futsal mischt weiterhin in der Spitzengruppe der Bundesliga mit. Bild: Markus Pfeifer/Archiv
Hohenstein-Ernstthal
Futsal-Bundesliga: Wie Hohenstein-Ernstthal in Bielefeld gleich zwei Rückschläge wegsteckte
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

HOT 05 Futsal hat im Auswärtsspiel am Samstag eine starke Reaktion gezeigt. Aus dem 3:1-Sieg kann die Mannschaft viel Selbstvertrauen fürs wichtige Heimspiel am 1. November mitnehmen.

Das Auswärtsspiel der Futsal-Bundesliga in Bielefeld hat sich für die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal als die erwartet schwere Aufgabe erwiesen. „Wenn man sich die gesamte Spielzeit ansieht, war es ein verdienter Sieg für uns. Aber Bielefeld hatte seine aktuell beste Besetzung zur Verfügung. Da war es nicht so einfach“, sagte Trainer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.10.2025
2 min.
Futsal-Bundesliga: HOT 05 präsentiert sich in Bayern in Torlaune
Hot 05 Futsal war in Bayern in Torlaune.
Die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal hat in Pfarrkirchen 8:1 gewonnen. Dabei trugen sich auch zwei Spieler in die Torschützenliste ein, die dort sonst eher selten zu finden sind.
Markus Pfeifer
27.10.2025
2 min.
Überraschender Anbieterwechsel nach über 30 Jahren: Leipziger Firma übernimmt Winterdienst in Hainichen
In Hainichen kümmert sich ein neuer Anbieter um den Winterdienst (Symbolbild).
Nach Jahrzehnten räumt nicht mehr ein lokaler Anbieter Hainichens Straßen im Winter, sondern einer aus Leipzig. Im Stadtrat gab es Zweifel an dessen Ortskenntnis – die Firma beruhigte.
Manuel Niemann
12.10.2025
3 min.
Jüngster Spieler der Futsal-Bundesliga: 16-Jähriger feiert bei Kantersieg von HOT 05 gegen Preußen Münster sein Debüt
Der 16-jährige Dave Haase feierte am Samstag sein Debüt in der Futsal-Bundesliga.
Die Westsachsen haben ihr Heimspiel mit 8:1 gewonnen. Dennoch hatte der Coach zwei Dinge zu kritisieren.
Markus Pfeifer
29.10.2025
1 min.
Vor Trumps Südkorea-Besuch: Nordkorea testet Raketen
Kurz vor dem Trump-Besuch in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper.
Kurz vor dem Besuch von Trump in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper. Zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu sein.
28.10.2025
3 min.
Warum zahlreiche Menschen in Kurort im Erzgebirge Schlange stehen
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema hat sich am Dienstagmittag eine lange Schlange gebildet.
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema haben am Dienstag viele Menschen gewartet. Manche standen mehr als zwei Stunden für besondere Karten an.
Heike Mann
29.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 28.10.2025
 2 Bilder
Jamaika wegen Hurrikan "Melissa" zum Katastrophengebiet erklärt.
Mehr Artikel