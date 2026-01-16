Futsal: Hohenstein-Ernstthal ist auswärts in der Favoritenrolle

Hohenstein-Ernstthal
Eine lange Fahrt steht am Samstag für HOT 05 auf dem Programm. Es ist ein Duell, das es vor vielen Jahren schon gab.
In der Futsal-Bundesliga geht es für das Team von HOT 05 Futsal am Wochenende auf eine lange Auswärtstour, die es schon 2013 in der Anfangsphase des Hohenstein-Ernstthaler Futsals gab. Damals spielte die Mannschaft unter der Leitung der Ex-Profis Sven Günther und Sebastian Helbig in der Deutschen Meisterschaft beim UFC Münster (2:3), der...
