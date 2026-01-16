Futsal: Hohenstein-Ernstthal ist auswärts in der Favoritenrolle

Eine lange Fahrt steht am Samstag für HOT 05 auf dem Programm. Es ist ein Duell, das es vor vielen Jahren schon gab.

In der Futsal-Bundesliga geht es für das Team von HOT 05 Futsal am Wochenende auf eine lange Auswärtstour, die es schon 2013 in der Anfangsphase des Hohenstein-Ernstthaler Futsals gab. Damals spielte die Mannschaft unter der Leitung der Ex-Profis Sven Günther und Sebastian Helbig in der Deutschen Meisterschaft beim UFC Münster (2:3), der...