MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
HOT05 Futsal tritt am Samstag in Münster an.
HOT05 Futsal tritt am Samstag in Münster an. Bild: Symbolbild: JovialFox - stock.adobe.com
HOT05 Futsal tritt am Samstag in Münster an.
HOT05 Futsal tritt am Samstag in Münster an. Bild: Symbolbild: JovialFox - stock.adobe.com
Hohenstein-Ernstthal
Futsal: Hohenstein-Ernstthal ist auswärts in der Favoritenrolle
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine lange Fahrt steht am Samstag für HOT 05 auf dem Programm. Es ist ein Duell, das es vor vielen Jahren schon gab.

In der Futsal-Bundesliga geht es für das Team von HOT 05 Futsal am Wochenende auf eine lange Auswärtstour, die es schon 2013 in der Anfangsphase des Hohenstein-Ernstthaler Futsals gab. Damals spielte die Mannschaft unter der Leitung der Ex-Profis Sven Günther und Sebastian Helbig in der Deutschen Meisterschaft beim UFC Münster (2:3), der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:13 Uhr
1 min.
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
US-Präsident Donald Trump bringt mit Blick auf seinen Besitzanspruch auf Grönland nun auch Zölle ins Spiel.
US-Präsident Donald Trump droht Ländern, die sich seinem Besitzanspruch auf Grönland entgegenstellen, mit Zöllen. Er werde möglicherweise Zölle gegen solche Länder verhängen, weil die USA...
12.01.2026
2 min.
Futsal-Bundesliga: Holpriger Jahresauftakt von HOT 05 lässt den Trainer laut werden
Ermin Kojic (links) erzielte am Samstag das 3:1 für HOT 05 Futsal gegen Pfarrkirchen.
Gegen den Aufsteiger aus Pfarrkirchen erwischte das Team aus Hohenstein-Ernstthal am Samstag keinen Sahnetag. Was der verletzte Coach zu bemängeln hatte.
Markus Pfeifer
06.01.2026
2 min.
Futsal-Bundesliga: Hohenstein-Ernstthal erwartet Gegner mit Überraschungspotential und sucht nach Verstärkung
Für Leistungsträger Oleksandr Sorokin (r.), der verletzt ausfällt, sucht HOT 05 Ersatz.
Nach der kurzen Weihnachtspause spielt HOT 05 Futsal am Samstag zu Hause gegen den bayrischen Aufsteiger Pfarrkirchen. Der hat seinen Kader zuletzt verstärkt. Damit liebäugeln auch die Westsachsen.
Markus Pfeifer
15.01.2026
4 min.
„Stern“ nennt Stadträtin aus dem Erzgebirge eine von 50 Deutschen, die Hoffnung machen
Die Auer Stadträtin Claudia Ficker zählt das Magazin „Stern“ zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“.
Ob Roland Kaiser oder Rapperin Ikkimel: Mehrere Promis zählt das Wochenmagazin „Stern“ in einer seiner jüngsten Ausgaben zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“. Darunter ist auch eine Stadträtin aus dem Erzgebirge. Das ist die Geschichte dahinter.
Jürgen Freitag
17:16 Uhr
1 min.
Unfall in Hamburg: Ein Toter und zehn Verletzte
Am Hamburger Hafen hat sich ein schwerer Unfall ereignet.
Nach dem Zusammenstoß von einer Bahn und einem Linienbus in Hamburg meldet die Feuerwehr einen Toten und zahlreiche Verletzte. Was ist bekannt?
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
Mehr Artikel